Power cut possible for parts of Ghasri and Xewkija on Thursday
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Some parts of Ghasri and Xewkija, may experience a power cut this coming Thursday, the 18th of July. This is due to scheduled maintenance work by Enemalta on the electricity grid in Gozo.
The following areas or roads could be be affected anytime between the hours of 8.30am and 12.45pm:
Ghasri: TRIQ IL- KNISJA, TRIQ IL- KANUN, TRIQ IT- TAMAR, TRIQ TA’ WIED IL-GHASRI, TRIQ TAL- GALLINA, SQAQ IL- KNISJA, TRIQ IL- GONNA, AREA TA’ FRENC HOLIDAY COMPLEX, TRIQ IL- FANAL, TRIQ IL- LANTERNA and TRIQ IL- MAXRABIJA.
Xewkija: TREJQET HEBRON, TRIQ TA’ GOKK, TRIQ TA’ KRABA, SQAQ SANTA MARIJA, TRIQ L- GHARUS, TRIQ TA’ HRABA, TRIQ TAC- CANGA, TRIQ SANTA MARIJA and TRIQ TAL- HAMRIJA.