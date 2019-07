Possible Enemalta power cut for parts of Nadur, Victoria and Xaghra

It is possible that some parts of Nadur, Victoria and Xaghra, may experience a power cut this coming Wednesday, the 24th of July. This is due to scheduled maintenance work by Enemalta on the electricity grid in Gozo.

The following areas or roads could be be affected anytime between the hours as indicated below:

Nadur 8.30am-12.15pm: IT-TELGHA TA’ WISTIN, TRIQ SAN BLAS and TRIQ TORRI SOPU.

Victoria 4.00am-7.15am: AREA SPORTS COMPLEX, AREA GOZO COLLEGE SCHOOL, AREA TECHNICAL SCHOOL, TRIQ SAN GUZEPP LABRE’, TRIQ NINU CREMONA, TRIQ FORTUNATO MIZZI, TRIQ L- EWROPA, TREJQET L- EXCHANGE, TRIQ IR- REPUBBLIKA, TRIQ L- UNIVERSITAS, TRIQ IL- KUNSILL CIVIKU, TRIQ TAL- FAR, WIED ZIETA, TRIQ IL- GILJU, TRIQ IS- SELLUM, TRIQ GORG PISANI, TRIQ KARLU GALEA, TRIQ TA’ VIANI, TRIQ MRO. DIRJANU LANZON, TRIQ IL- MADONNA TAL-GILJU, TRIQ PATRI MANWEL MAGRI, TRIQ FRANCESCO MASINI, TRIQ IL- BELLIEGHA, TRIQ SIR LUIGI CAMILLERI, TRIQ PATRI GACINTU CAMENZULI , AREA LOMBARD BANK and AREA VILLA RUNDLE.

Victoria 8.30am – 12.30pm: TRIQ L- EWROPA , TRIQ IL- MADONNA TAL-GILJU , TRIQ MRO. DIRJANU LANZON , TRIQ PATRI MANWEL MAGRI , TRIQ FRANCESCO MASINI.

Xaghra 4.00am-7.15am: TRIQ IL- BELLIEGHA.