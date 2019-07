Enemalta power cut possible for parts of Nadur and Zebbug

Parts of Nadur and Zebbug may experience a power cut this coming Thursday, the 25th of July. This is due to scheduled maintenance work by Enemalta on the electricity grid in Gozo.

The following areas or roads could be be affected anytime between the hours as indicated below:

Nadur 8.30am-12.15pm: TRIQ CICCIANO, TRIQ IL- MADONNA TA’ LOURDES, TRIQ IL- MADONNA TA’ FATIMA, TRIQ L- IMNARJA, TRIQ DUN BERNARD HABER, PJAZZA SAN PIETRU U SAN PAWL, TRIQ IL- KAPPILLAN, PJAZZA T- TMIENJA W GHOXRIN TA’ APRIL 1688, TREJQET L- ANDAR and TRIQ XANDRIKU.

Nadur 9.00am-10.00am: DAHLA TA VENUT, TRIQ IR- RAMLA, TRIQ IR- RAMLA L-ANTIKA and TRIQ L- GHASSA TAL-MAHRAG.

Zebbug 8.30am – 12.30pm: TRIQ SAGHTRIJA, TRIQ IL- KACCATURI, TRIQ L- ONICI, TRIQ SKAPUCCINA , TRIQ SAN MIKIEL an TREJQA TAL- ANDAR.